Stuttgarter Halbhöhe: Millionenschweres Architekturjuwel steht zum Verkauf – mit grandioser Aussicht
13
Lichtdurchflutete, filigrane Konstruktion: das millionenschwere Architekturdenkmal aus der Stuttgarter Schottstraße. Foto: Moventia

Zwei bekannte Architekten haben ihre gläsernen Häuser auf Stuttgarts Halbhöhe gebaut. Glücklich, wer sich heute die Midcentury-Pracht mit Aussicht leisten kann. Ein Besuch.

Was ist schon typisch Stuttgart? Die Maultasche? Der Mercedes-Stern? Die John-Cranko-Ballettschule? Die Stäffele? Die nervigste Bahnhofsbaustelle der Welt? Ja, auch. Doch vor allem ist Stuttgart eine Stadt, die sich gerne selbst betrachtet. Diese sympathische Egozentrik dieser Stadt und ihrer Bewohner ist der Kessellage geschuldet. Ist man unten im Tal, schaut man nach oben, ist man oben, guckt man hinunter, wo der Neckar und der nie versiegende Autostrom fließt.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.