Stuttgarter Gründer-Urgestein: „Mit einer 40-Stunden-Woche entsteht kein neuer Weltmarktführer“
1
Adrian Thoma möchte auch noch mit Mitte 70 arbeiten – falls es die Gesundheit zulässt. Foto: Kristian Turic

Der Stuttgarter Adrian Thoma hat ein weltweit erfolgreiches Unternehmen gegründet und investiert in Start-ups. Von Teilzeit und Vier-Tage-Wochen erhält er nichts – aber warum?

Die Auseinandersetzung um die Teilzeit-Arbeit spitzt sich zu. Aber auch in der Region Stuttgart wird die Debatte, ob die Menschen in der kriselnden Wirtschaftsregion noch genügend arbeiten, intensiver. Der Stuttgarter Adrian Thoma plädiert hier für Mehrarbeit – aber auch für mehr Wertschätzung. Aber wie innovativ kann die Region sein? Wir haben uns mit Thoma unterhalten – und seine Antworten als Protokoll in der Ich-Form wiedergegeben.

