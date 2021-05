1 Gesundheitsamtsleiter Stefan Ehehalt ist verhalten optimistisch, was den weiteren Pandemieverlauf angeht. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Die Infektionszahlen sinken endlich auch in Stuttgart. „Die Corona-Notbremse wirkt“, sagt der Leiter des Gesundheitsamts, Stefan Ehehalt. Doch er befürchtet, dass die Inzidenzen nach den Pfingstferien wieder steigen. Die Menschen sollten „möglichst noch nicht verreisen“.

Stuttgart - Einige Zeit schien es so, als wollte sich die Inzidenz in Stuttgart gar nicht mehr unter die 200er-Marke bewegen. Jetzt ist es plötzlich ganz schnell und in großen Schritten so gekommen. Wie ist das zu erklären? Geht das so weiter? Stefan Ehehalt, der Leiter des städtischen Gesundheitsamts, mahnt weiter zur Vorsicht. Vor allem beim Reisen.