In der Wohnungsbau-Tochter der Stadt knirschte es an der Unternehmensspitze. Eine Personalie kommt für das auf Zuschüsse angewiesene Unternehmen teuer.
Die Stuttgart Wohnungs- und Städtebaugesellschaft SWSG ist trotz der Baukrise auf Wachstumskurs. Um bis Ende 2027 rund 1890 Neubauwohnungen fertigzustellen und 1993 Wohnungen zu modernisieren, hat die SWSG von der Stadt 200 Millionen Euro erhalten. Mit der Rekordzahl von 20.093 eigenen Mietwohnungen habe man Ende 2024 ein ambitioniertes Ziel erreicht, heißt es auf der Homepage.