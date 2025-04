Stuttgarter Frühlingsfest: Zusätzliche Poller und Betonblöcke für die Sicherheit

1 Die Achterbahn wächst in die Höhe. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Man könnte vor so einem Fest über vieles reden. Etwa über den Bierpreis. Oder die neuen Fahrgeschäfte. Oder ob die Weltlage den Besuchern aufs Gemüt schlägt. Doch vor dem Auftakt des Stuttgarter Frühlingsfestes am Karsamstag ist wie so oft in den vergangenen Jahren das bestimmende Thema: Wie schützt man die Gäste?