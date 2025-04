Stuttgarter Frühlingsfest: Feierlicher Fassanstich im Wasenwirt

11 Beim Fassanstich auf dem Frühlingsfest. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Der Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann hat das 85. Stuttgarter Frühlingsfest eröffnet. Mit prominenten Gästen wird auf dem Wasen gefeiert.











Bei bestem Wetter und mit vier Schlägen – dreien mehr als im vergangenen Jahr, in dem sich die Fasswand nach bereits einem festen Schlag ergeben hat – sticht Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann das erste Fass des 85. Stuttgarter Frühlingsfests im Wasenwirt-Festzelt an. Vor dem reihen sich um 11.30 Uhr schon Schlangen jungen Publikums in mehr oder weniger bayerischer Tracht aneinander.

Um eine Person ohne Lederhosen und Dirndl zu finden, muss man schon ganz genau suchen, das ist auch Moderator Jens Zimmermann aufgefallen, der nur lobende Worte dafür findet: „Das zeigt, dass wir uns hier auf Europas größtem Schaustellerfest befinden.“ Über 8.000 Personen arbeiten auf dem und rund ums Frühlingsfest, im vergangenen Jahr haben rund 1,4 Millionen Menschen das Frühlingsfest besucht, das erhofft man sich dieses Jahr noch zu toppen. Der wichtigste Faktor, das Wetter, sieht zumindest bis zur Mitte der kommenden Woche vielversprechend aus.

Klatschen und Johlen

Die Eröffnungsansprache hält der Finanzbürgermeister wie vorab versprochen kurz und knackig: „Habt viel Vergnügen, habt viel Spaß und Prost“, lässt Fuhrmann verlauten und nimmt einen großen Schluck Stuttgarter Hofbräu. Das Publikum erwidert das mit lautem Klatschen und Johlen, wie viele Schläge er gebraucht hat oder nicht, ist nicht so wichtig, Hauptsache das Bier fließt. Die Wasenwirt-Haus- und Hofband Die Grafenberger übernimmt im Anschluss das Publikum und stimmt „Ein Prosit der Gemütlichkeit“ an. Wer zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf den Bänken stand, tut es spätestens jetzt. Im Zelt ist mit dem ersten Ton der Partyband die Partystimmung von null auf hundert.

Zu den Ehrengästen des Fassanstichs zählen neben dem hammerschwingenden Fuhrmann unter anderem Landwirtschaftsminister Peter Hauk, CDU-Landtagsabgeordneter Reinhard Löffler, Sozialbürgermeisterin Alexandra Sußmann, Stadtrat Axel Brodbeck, Stadträtin Rose von Stein, Stadträtin Beate Bulle-Schmid und mehr als eine Handvoll Majors der US-Army. Und auch „Layla“-Sänger und Ballermannstar DJ Robin befindet sich unter den Partygästen der ersten Stunde, wie Wasenwirt Fritz Weeber verrät. Am 22. April und sieben weiteren Terminen wird der Star auch in seinem Zelt, dem Wasenwirt, live auftreten.

23 Tage lang findet auf dem Cannstatter Wasen Europas größtes Schaustellerfest statt. Das Ende wird am 11. Mai mit dem Musikfeuerwerk, das genauso wie der Fassanstich dazugehört, gefeiert werden. Was gibt es Neues? Das „Grandls Hofbräu Zelt“ hat sich umgetauft in „Beim Benz – Das Hofbräu Zelt“, der Festwirt ist aber immer noch derselbe: Marcel Benz. Neben besagtem Festzelt, warten noch der Wasenwirt, Göckelesmaier und die Almhütte Royal auf Besucherinnen und Besucher, die Maß kostet bis zu 14,40 Euro.

Neues Fahrgeschäft ist nichts für zartbesaitete

Auch ein neues schwindelerregendes Fahrgeschäft hat es dieses Jahr aufs Frühlingsfest geschafft: Mit Überschlägen in luftiger Höhe ist das V-Maxx definitiv nichts für zartbesaitete Verdauungsorgane. Alle wichtigen Infos rund ums Frühlingsfest hat Kollege Rothfuß vorab bereits hier zusammengefasst:

Zum Schluss noch eine kleine, aber feine Info am Rande für Volksfest-Fans: Die Festzelt-Reservierungen fürs Cannstatter Volksfest im Herbst dieses Jahres laufen jetzt schon an.