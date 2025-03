Stuttgarter Frühlingsfest: So viel kostet das Göckele in den Festzelten

So viel kostet das Göckele in den Festzelten

1 Göckele auf dem Frühlingsfest – wir haben uns die Preise angesehen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig/Julian Rettig

Am 19. April beginnt das Frühlingsfest. Neben Bier stehen bei vielen Göckele ganz oben auf der Verzehrliste. Wir haben die Preise unter die Lupe genommen.











Link kopiert

Nachdem die Bierpreise auf dem 85. Frühlingsfest ab dem 19. April auch in diesem Jahr wieder angezogen haben, wenn auch nicht ganz so stark wie teilweise in den Jahren zuvor, stellt sich beim Besuch auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart dennoch die Frage: Wie gesund ist das für den Geldbeutel?

Auch Göckele beziehungsweise halbe Grillhähnchen stehen bei vielen Frühlingsfestfreunden ganz oben auf der Verzehrliste. Wie sieht die Preisentwicklung hier aus?

Stuttgarter Frühlingsfest: Auch Göckele teurer geworden

Ganz ähnlich wie bei den Bierpreisen sind auch Göckele im Schnitt zum Vorjahr etwas teurer geworden. Ganz große Preissprünge gibt es aber nicht. Im Festzelt zum Wasenwirt liegt das halbe Grillhähnchen mit Brötchen unverändert zum Volksfest bei 14,10 Euro.

Beim Göckelesmaier kostet das Göckele 14,80 Euro. Im Festzelt Beim Benz, das früher Grandls Hofbräuzelt hieß, liegen Göckele bei 15,60 Euro – ein Preisaufschlag von 70 Cent zum Frühlingsfest 2024. Regulär am günstigsten kommen Festzeltbesucher in der Almhütte Royal weg: Dort werden halbe Grillhähnchen mit Brötchen für vergleichsweise günstige 13,50 Euro serviert.

Rabattaktionen machen Göckele günstiger

Ein ganz so einfaches Preis-Ranking lässt sich aus den Normal-Preisen fürs halbe Hähnchen aber nicht ableiten. Denn alle Festzelte bieten mehr oder weniger häufige Rabattaktionen an, in deren Rahmen man für unter zehn Euro ans halbe Hähnchen kommen kann.

Montags gibt es Göckele im Göckelesmaier so etwa für 9,80 Euro, im Festzelt zum Wasenwirt freuen sich Geflügelfans Sonntags, sofern auf Montag kein Feiertag fällt, für halbe Hähnchen plus Brötchen für 11,50 Euro. Das sind aber bei weitem nicht alle Angebote, die Sparfüchse interessieren könnte.

Wer besonders günstig im Festzelt wegkommen will, und das gilt nicht nur fürs Göckele, dem sei empfohlen, die täglichen Angebote zu vergleichen. So können sich Besucher am Tag nach dem Frühlingsfestbesuch ganz darauf konzentrieren, den Körper zu regenerieren – ganz ohne Schreckmoment beim Blick in den Geldbeutel.