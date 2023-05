4 Thomas und Claudia Kritz an ihrem neuen Auto-Scooter Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Viele Schausteller verkaufen ihre Geschäfte an Vergnügungsparks in aller Welt. Thomas und Claudia Kritz machen es ganz anders, sie haben investiert – in einen neuen Auto-Scooter.















Link kopiert

Einen Strafzettel für seine Boxautos, das hat Thomas Kritz auch noch nicht erlebt. Normalerweise geht man ja selbst bei Unfällen straffrei aus. Doch der Transport aus Belgien war mitten in der Nacht unterwegs, ein ungewöhnlicher Aufleger, rotes Kennzeichen. Das schien verdächtig. Die Polizei staunte nicht schlecht, wen sie da angehalten hatte. Einen kompletten Autoscooter, praktisch zusammengefaltet, auf dem Weg nach Stuttgart. Das Kennzeichen war das falsche, erfuhr Kritz, doch ein anderes hatte er nicht – und die Zeit drängte. Zwei Tage später begann das Frühlingsfest. Also musste mit er seinem nagelneuen Geschäft dringend nach Stuttgart. Die Polizei kassierte 50 Euro und ließ ihn fahren. 48 Stunden später feierte sein Auto Scooter 2000 Premiere.

Eine Familiensache

Autodrom nennen es die Österreicher, Putschauto die Schweizer, hierzulande sagt man Boxautos, und im Rest von Deutschland Auto Scooter. Egal, wie man es nennt, die selbstfahrenden Autos bestimmen das Leben der Familie Kritz. Papa Karl und Mutter Margarete kauften vor fast 70 Jahren einen Autoscooter. Damals kostete eine Fahrt im Boxauto pro Kopf 25 Pfennig. Wer das Geld nicht hatte, zahlte mit Zigaretten, Schokolade oder, wie in Donzdorf, mit Fingerhüten – in der schwäbischen Kleinstadt gab es eine große Fingerhut-Fabrik.

Ab in die Wüste

1985 schafften Sohn Thomas und dessen Ehefrau Claudia ein Kinderkarussell an, 2002 übernahm Thomas das Geschäft. „Einmal Auto Scooter, immer Auto Scooter“, sagt Thomas Kritz und grinst, „ich kann nichts anderes.“ Weil er sich mit seinen 63 Jahren noch nicht aufs Altenteil zurückziehen will, haben er und Claudia noch mal investiert. Anders als viele andere Kollegen. Schon seit Jahren sind Gebrauchtkarussellhändler überall unterwegs, suchen vor allem große Fahrgeschäfte wie Achterbahnen und Freifalltürme, um sie in die Golfstaaten zu verkaufen. In den Arabischen Emiraten, Katar und Saudi-Arabien sollen Freizeitparks die Touristen amüsieren, und die Unterhändler grasen die Festplätze Europas ab auf der Suche nach Attraktionen.

Große Investition

Während der Pandemie hat so mancher Schausteller aufgegeben und lieber verkauft. Familie Kritz macht es genau anders herum. Sie investiert. 600 000 Euro hat das neue Geschäft gekostet, und das auch nur weil der Elektroinstallateur ein halbes Jahr lang mitgeschafft hat. Im Wohnwagen hat er in Antwerpen neben der Fabrik eines Karussellbauers gewohnt, zigtausende LED und 180 Trafos selbst eingebaut, Strippen gezogen, Hand angelegt, wo immer es nötig war.

Wo kommt das Personal her?

In Italien waren sie zunächst, haben sich nahe Venedig bei einem Spezialisten umgeschaut. Zufrieden waren sie dann aber mit dem Vorschlag von Adesko aus Belgien. Der baut auf Grundlage einer Bodenplatte mit 14 Metern Länge. Die ist sozusagen das Fundament für alles. Letztlich lässt sich das Geschäft wie eine Ziehharmonika falten, auf dieser Platte zusammenschieben. Die kommt an den Laster und ab geht es auf den nächsten Festplatz. Dafür reichen vier Leute. Die Italiener hätten das Geschäft auf zwei Bodenplatten gebaut, man bräuchte dafür zwei Laster und mehr Leute. Kritz: „Das ist für uns entscheidend, Leute zu finden ist bekanntermaßen schwer.“ Im Vorjahr hatten sie beim Frühlingsfest sieben Aushilfen, am Ende war noch einer da. „Die Arbeitszeiten gehen zu lang in den Abend“, sagt Kritz. Und man reist ein halbes Jahr lang von Festplatz zu Festplatz, lebt im Wohnwagen. Also muss die Technik die helfenden Hände ersetzen.

Beginne in den USA

Aber das war schon immer so. Anfang des 20. Jahrhunderts bauten sie in den Freizeitparks in den USA die ersten Auto Scooter. Autos waren damals den Reichen vorbehalten, also baute man Miniaturen für die Armen. Anfangs fuhren sie auf Schienen, später ließen sie sich lenken. Die Familie Tusch präsentierte 1927 den ersten Autoscooter in Deutschland. 30 Jahre später präsentierten sie Autos, die von einem Chip betrieben wurden. Man musste also nicht mehr Geld oder Fahrscheine einsammeln.

Der größte Scooter Süddeutschlands

„Früher hat man alle zehn Jahre einen neuen Autoscooter gekauft“, erinnert sich Kritz, „weil der Fortschritt so rasant war.“ Streben aus Holz, Streben aus Metall, immer weniger Streben also Stützen, immer kompakter, bis nun zum Auto Scooter 2000. 25 mal 13 Meter Fahrfläche, der größte Auto Scooter Süddeutschlands, sagt Kritz stolz.

Die Fassade haben sie selbst entworfen, abstrakt, mit Mustern. „Keine Figuren, an denen man später Anstoß nehmen könnte“, sagt Claudia Kritz, „oder von Stars, die in zehn Jahren keiner mehr kennt.“

Moden sind vergänglich, die Stars ändern sich, die Musik, die Klamotten, die Frisuren. Der Auto Scooter trotzt diesen Moden, er ist seit Jahrzehnten die Flirtbörse und die Disco des Rummelplatzes. „Willst Du mit mir fahren?“, ohne dass es einen Strafzettel gibt. Oder nur in Ausnahmen.