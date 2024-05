Stuttgarter Frühlingsfest endet: 1,4 Millionen Besucher beim 84. Frühlingsfest

1 Nach drei Wochen ging das 84. Frühlingsfest am Sonntag zu Ende. Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Nach einem etwas schleppenden Start gibt das 84. Frühlingsfest zum Schluss noch mal richtig Gas. Das Fazit de Veranstalter: Es fehlt nicht an Besuchern, eher an der Bereitschaft, Geld auszugeben.











Viele Familien und Feierlaunige schlendern bei schönstem Wetter am letzten Sonntag des 84. Frühlingsfestes über den Cannstatter Wasen und verdeutlichen das, was die Verantwortlichen bei der abschließenden Pressekonferenz feststellen: „Passend zum Wetter hatten wir ein tolles Finale“, sagte Andreas Kroll, Geschäftsführer der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart. Trotz des nicht ganz so guten Starts habe man in der zweiten Hälfte des dreiwöchigen Frühlingsfestes aufholen können: „Die Zahlen sind auf dem Niveau wie im letzten Jahr“, führt Kroll aus. Bis zum Sonntagvormittag haben demnach 1,4 Millionen Menschen das 84. Stuttgarter Frühlingsfest besucht. „Das ist fantastisch“, sagt Geschäftsführer Kroll: „Es zeigt, dass wir mit dem Ziel, uns als großes Familienfest zu etablieren, auf einem guten Weg sind.“