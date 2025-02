Stuttgarter Frühlingsfest: Das erste Festzelt steht bereits

7 Das erste Zelt – „Beim BENZ“ – für das Stuttgarter Frühlingsfest steht schon. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Am Samstag, den 19. April 2025, öffnet das Stuttgarter Frühlingsfest seine Pforten. Doch auf dem Cannstatter Wasen wird schon jetzt gearbeitet – das erste Festzelt steht bereits. Und in diesem Jahr feiert es Premiere.











Link kopiert

Es ist Mitte Februar, und auch wenn die Temperaturen in Stuttgart und der Region mit Blick aufs Wochenende frühlingshafter werden, ist es eigentlich noch Winter. Doch auf dem Cannstatter Wasen sieht es bereits nach Frühling aus: Das erste Festzelt für das 85. Stuttgarter Frühlingsfest – „Beim BENZ“ – steht schon. Dabei startet das größte Frühlingsfest Europas erst in zwei Monaten, am 19. April 2025.

Eine neue Ära

Das Startdatum im April ist für das Hofbräu-Zelt „Beim BENZ“ eine Premiere: Erstmals wird es unter diesem Namen geöffnet. Zuvor war das Festzelt mit dem Hofbräu-Logo für viele Besucherinnen und Besucher als „Grandls“ bekannt. Da die Kinder des ehemaligen Besitzers Hans-Peter Grandl nicht einsteigen wollten, hat er die Grandl Festbetriebe GmbH und Gastronomie Grandl GmbH an Marcel Benz verkauft. Dieser führt das Zelt nun unter neuem Namen.

Das größte Frühlingsfest Europas

Fakt ist jedoch: Auch mit neuem Besitzer des Festzeltes werden zum europaweit größten Frühlingsfest wieder eine Vielzahl an Menschen erwartet. Im vergangenen Jahr 2024 kamen über 1,4 Millionen Besucherinnen und Besucher zum Stuttgarter Frühlingsfest.

Bei sonnigem Wetter hat es am 01. Mai 2024 viele Menschen aufs Frühlingsfest gezogen. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Insgesamt umfasst das Volksfest 16 Attraktionen und Fahrgeschäfte sowie fünf Festzelte, von denen vier noch aufgebaut werden müssen: Und zwar die Zelte „Göckelesmaier“, „Wasenwirt“, „Almhütte Royal“ und „Albdorf“.

Laut Stephanie Hirrle von der verantwortlichen Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart haben die Aufbauarbeiten für das Frühlingsfest bereits am vierten Februar begonnen. Nach dem Festzelt „Beim BENZ“ sei die „Almhütte Royal“ einen Monat später, am vierten März an der Reihe. „Und dann geht es Schritt für Schritt weiter“, so Hirrle.

Diese Termine stehen dieses Jahr an

Während auf dem Cannstatter Wasen weiter aufgebaut wird, ist das Veranstaltungsprogramm für die 85. Ausgabe des Frühlingsfestes bereits bekannt. Von Samstag, dem 19. April, bis Sonntag, dem 11. Mai 2025, gibt es neben den Klassikern wie dem Fassanstich zur Eröffnung auch dieses Jahr zahlreiche weitere Events:

Eröffnungsfeier & Fassanstich (19. April): Traditioneller Start mit dem „Wasen-Bürgermeister“ Thomas Fuhrmann.

VfB-Wasentag (22. April): Mitglieder des VfB Fritzle-Clubs, sowie Dauerkarteninhaberinnen/-inhaber und Mitglieder des Jugend- und Miniclubs des VfB Stuttgarts können von Rabatten profitieren. Außerdem ist das Maskottchen Fritzle vor Ort.

Familientage & Maskottchentreffen (23./ 30. April, 7. Mai): Aktionen für die kleinen Besucherinnen und Besucher und am Mittwoch den 7. Mai dann der „Wasenhasi“ mit dem Maskottchentreffen.

VVS-Wasentag (28. April): Vergünstigungen für Besitzerinnen und Besitzer eines VVS-Tickets, -Abos oder Deutschlandtickets.

Ballonwettfahrt (26. April): Heißluftballon- Wettfahrt über dem Cannstatter Wasen. Abhängig von der Wetterlage.

Musikfeuerwerk zum Finale (11. Mai): 15 Minuten Feuerwerk als Abschied.

Mit jedem weiteren aufgebauten Zelt wird sichtbarer, dass der Start des Frühlingsfests näher rückt. Ab Samstag, dem 19. April, um 11:30 Uhr sind die Pforten des 85. Stuttgarter Frühlingsfestes geöffnet.