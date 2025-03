Stuttgarter Frühlingsfest: Bierpreise ziehen weiter an – So viel kostet die Maß dieses Jahr

Bierpreise ziehen weiter an – So viel kostet die Maß dieses Jahr

1 Prost! Beim Frühlingsfest wird auch dieses Jahr viel Bier die Kehlen runterfließen. Die Preise haben es aber in sich. Foto: imago//Leif Piechowski

Die Maß wird auf dem Frühlingsfest auch in diesem Jahr wieder teurer. Was die Bierzeltbetreiber dazu sagen – und wie man beim Volksfestbesuch dennoch etwas günstiger wegkommen kann.











Die Bierpreisentwicklung beim Frühlingsfest oder Volksfest auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart kannte in den vergangenen Jahren nur eine Entwicklung: nach oben. Diese setzt sich auch beim 85. Stuttgarter Frühlingsfest ab dem 19. April in den meisten Zelten fort. Die Maß Bier – also einen Liter – kostet je nach Zelt zwischen 14,10 Euro und 14,40 Euro, wobei das Bediengeld bereits eingerechnet ist.

Dennoch: Im vergangenen Jahr kamen Frühlingsfestbesucher pro Maßkrug noch ungefähr 40 bis 60 Cent günstiger weg, während die Preise beim Cannstatter Volksfest im Herbst immer etwas darüber liegen.

Das kostet die Maß in den verschiedenen Festzelten

Immerhin war der Preisanstieg auch schon höher. So zogen die Preise zwischen 2023 und 2024 mit über 50 Cent zwischen den Frühlingsfesten ein wenig strammer an als jetzt. Im Festzelt Beim Benz – ehemals Grandls Hofbräu-Zelt – liegt der Liter-Bierpreis im Frühling 2025 bei 14,40 Euro. Im Festzelt zum Wasenwirt hat sich der Bierpreis pro Liter nach Angaben der Betreiber im Vergleich zum Vorjahr dagegen nicht erhöht. Er liege unverändert bei 14,10 Euro. Beim Göckelesmeier werden auf der Homepage 14,40 pro Maß kolportiert – allerdings gibt es hier besonders viele Aktionstage, an denen Volksfestbesucher nicht ganz so tief in den Geldbeutel greifen müssen.

Etwas aus der Reihe beim Bierangebot tanzt die Almhütte Royal – hier werden nämlich keine Maßkrüge serviert. Dafür gibt es 10-Liter-Fässer für 135 Euro, mit denen zumindest größere Gruppen unterm Strich vergleichsweise etwas günstiger wegkommen.

Wem die Preise zu teuer sind, kann außerdem zahlreiche Angebote nutzen, um Geld zu sparen. So gibt es beispielsweise Beim Benz zwischen Sonntag und Mittwoch (außer vor Feiertagen) die Maß für nur 11 Euro (Bediengeld eingerechnet), das Festzelt Göckelesmeier wirbt an Montagen mit 9,80 Euro pro Maßkrug, dienstags ab 15 Uhr ist es sogar noch einen Euro günstiger. Beim Festzelt zum Wasenwirt kostet die Maß Sonntags 11,50 Euro.