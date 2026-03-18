Aufbau läuft: So sieht es derzeit auf dem Wasen aus

18 Vorne das Festzelt vom „Göckelesmaier“, hinten der Gaskessel und der Fernmeldeturm auf dem Frauenkopf. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Der Countdown läuft: In einem Monat startet das 86. Stuttgarter Frühlingsfest. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange – auch die Zelte stehen schon.











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Genau einen Monat ist es noch hin, dann startet das 86. Stuttgarter Frühlingsfest auf dem Wasen. Die Aufbauarbeiten sind in vollem Gange. Besonders früh – im Anschluss an den Weltweihnachtszirkus – wird meist das Festzelt „Beim Benz“ aufgebaut. So war es in den vergangenen Jahren, und auch in diesem Jahr.

Inzwischen wurden auch die weiteren drei großen Festzelte, Göckelesmaier, Wasenwirt und Almhütte Royal errichtet. Zumindest sind sie als solche zu erkennen. Teils stehen die Bierbänke und -tische im Inneren auch schon.

Besucherrekord im vergangenen Jahr beim Frühlingsfest

Los geht der Rummel in diesem Jahr am Samstag, 18. April. Das Volksfest dauert bis zum 10. Mai. Im vergangenen Jahr kamen innerhalb der 23 Tage rund 2,2 Millionen Besucher. Das war ein Rekord. Ob der 2026 erneut gebrochen wird? „Eigentlich erwarten wir das nicht in jedem Jahr“, sagt Dennis Hamann vom Veranstalter in.Stuttgart. Die Vorbereitungen aufs Frühlingsfest seien aber bislang „ohne Schwierigkeiten oder Probleme“ verlaufen, so Hamann.

Die Almhütte Royal scheint startklar. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Große Neuerungen beim Fest wird es in diesem Jahr im Übrigen nicht geben, sagt Hamann. Auf insgesamt 25 Hektar verteilen sich wieder etwa 220 Betriebe, vom Süßwarenstand, über Imbisse bis zum Fahrgeschäft ist wieder alles dabei. Es gibt mehrere Familientage, ein Maskottchentreffen (6. Mai) sowie einen ökumenischen Wasengottesdienst (30. April).

Vom Fortschritt der Aufbauten auf dem Wasen können sich Volksfestfans ab diesem Donnerstag auf der Webseite des Frühlingsfests selbst ein Bild machen. Dann sendet eine Webcam Livebilder vom Wasen. In unserer Bildergalerie haben wir einige Motive vom Aufbau des Stuttgarter Frühlingsfests zusammengestellt. Viel Spaß beim Durchklicken!