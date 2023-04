12 Das Frühlingsfest öffnet in zwei Wochen seine Tore – davor muss noch einiges getan werden. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttg

Das 83. Stuttgarter Frühlingsfest startet in knapp zwei Wochen – das erste Mal seit der Coronapandemie wieder so wie davor. Der Aufbau der Festzelte, Fahrgeschäfte und Stände läuft auf Hochtouren. Unsere Bildergalerie zeigt, wie es aktuell auf dem Festgelände aussieht.















Während der Coronapandemie konnte das Stuttgarter Frühlingsfest nicht stattfinden, im vergangenen Jahr gab es das Frühlingsfest „light“. Das diesjährige Frühlingsfest findet wieder wie vor der Pandemie statt. Damit zum Start auf dem Cannstatter Wasen alles bereit ist, sind die Aufbauarbeiten auf dem Festgelände in vollem Gange.

In bereits zwei Wochen, am 22. April, eröffnet das Stuttgarter Frühlingsfest zum 83. Mal. Dann können die Besucher in den Festzelten wieder ausgelassen feiern, leckeres Essen an den Ständen kaufen und verschiedenste Fahrgeschäfte austesten. Bis zum 14. Mai stehen die Tore des Frühlingsfests auf dem Wasen offen.

Öffnungszeiten des Frühlingsfests

Für Besucher öffnet das Stuttgarter Frühlingsfest an Wochentagen um 13 Uhr, an Samstagen, Sonntagen und am 1. Mai beginnt der Betrieb bereits um 11 Uhr. Von Sonntag bis Donnerstag ist das Schlendern und Feiern auf dem Cannstatter Wasen bis 23 Uhr möglich – freitags, samstags und am 30. April eine Stunde länger.

Fünf Festzelte stehen während des Frühlingsfests auf dem Cannstatter Wasen, außerdem werden zahlreiche altbekannte Fahrgeschäfte wie die „Wilde Maus“ oder das Riesenrad Bellevue wieder in Betrieb genommen. Damit das alles zur Eröffnung in zwei Wochen reibungslos steht und für die Besucher bereit ist, muss noch einiges aufgebaut werden, wie in unserer Bildergalerie zu sehen ist. Viel Spaß beim Durchklicken.