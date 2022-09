1 Die S2 fährt bis Dienstag nicht zwischen dem Stuttgarter Flughafen und Filderstadt. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Die S-Bahn-Strecke zwischen dem Stuttgarter Flughafen und Filderstadt bleibt wegen Reparaturarbeiten für die kommenden Tage gesperrt. Ein Ersatzverkehr ist eingerichtet.















Schlechte Nachrichten für Pendler auf den Fildern. Die S-Bahn-Strecke zwischen dem Stuttgarter Flughafen und Filderstadt bleibt wegen Reparaturarbeiten vorerst gesperrt. Das teilte der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) am Freitag mit.

Die Sperrung dauert aller Voraussicht nach bis zum kommenden Dienstag, 13. September. Betroffen sind die Linien S2 sowie die Baustellenlinien S30 und S23. Der VVS hat einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Er hält am Airport Busterminal an Position drei sowie in Filderstadt am Bahnhof.