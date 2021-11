Rewe-Lieferservice in Stuttgart Für die Online-Kunden geht es in Thermokleidung in die Tiefkühlzelle

Im Kampf um die Online-Kunden hat Rewe in Stuttgart aufgerüstet und ein neues Lieferzentrum in Betrieb genommen. Die Mitarbeiter arbeiten die Einkaufslisten in ellenlangen Regalreihen ab. Wenn das Tempo passt, gibt es einen Smiley.