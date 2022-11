1 Die Notunterkunft in der Turnhalle Münster kann in Kürze geräumt werden. Foto: Thomas Niedermueller

Die Stadt setzt weiter auf Großunterkünfte. Auf der Waldau sollen bis zu 330 Menschen unterkommen. Gleichzeitig sind 587 Angebote für private Unterkünfte nicht geprüft.















Der Zuzug von Flüchtlingen, vor allem aus der Ukraine, aber auch aus Syrien und Afghanistan, stellt die Stadt Stuttgarter vor logistische Probleme. OB Frank Nopper (CDU) wähnt seine Verwaltung in Bezug auf die Unterbringung der Menschen seit Anfang September mit dem „Rücken an der Wand“, sodass sie gezwungen sei, „nach jedem Strohhalm zu greifen“. Auch die personelle Situation ist angespannt und erfordert, bis Jahresende in den betroffenen Ämtern und im Jobcenter Dutzende befristeter Stellen zu verlängern und 18 neue zu schaffen. Der Verwaltungsausschuss wird darüber an diesem Mittwoch befinden.