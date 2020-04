Esslinger Bahnhofstraße Osiander eröffnet neues Buchgeschäft

Seit vier Jahren ist das Tübinger Buchhandelsunternehmen in Esslingen präsent, und von Vornherein war klar, dass aus den Filialen in der Inneren Brücke und der Pliensau an anderer Stelle eine gemeinsame Dependance werden würde. Die wird nun mit innovativem Konzept in der Bahnhofstraße eröffnet.