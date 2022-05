1 Noch Baustelle, aber bald soll Eröffnung sei: Ya Sham in der Marienstraße. Foto: /Kathrin Haasis

Beim Kochlöffel in der Marienstraße ist der Ofen aus. Aufgrund der lang anhaltenden Pandemie sei der Standort unrentabel geworden, teilt das Unternehmen mit. Ein Nachfolger renoviert bereits den Laden.















Das Haus Nummer 22 in der Marienstraße scheint ein schwieriger Ort für Gastronomie zu sein – zumindest bislang. Die Burger Republic hatte dort ihr Glück versucht, aber im Sommer 2020 dicht gemacht. Jetzt musste auch der Nachfolger aufgeben: Die Filiale des Kochlöffels ist seit Ende März geschlossen – nach weniger als eineinhalb Jahren. „Aufgrund der lang anhaltenden Corona-Pandemie war der Standort unrentabel“, teilt die Unternehmenssprecherin Marion Thyen mit. Ein Nachfolger steht aber schon parat: Mahmood Alefaadi lässt das Lokal schon renovieren und will bald den arabischen Imbiss Ya Sham dort eröffnen.

Statt Hamburger und Currywurst Falafel und Humus

Grillhähnchen, Hamburger, Currywurst und Pommes standen bei Kochlöffel auf dem Menü. Betrieben wurde das Franchise von Rolf Brändle, der seit 2013 auch mit einem der Schnellrestaurants in Sindelfingen vertreten ist. Die Standorte in Esslingen und Ludwigsburg haben die langen Lockdowns ebenfalls überlebt. „Kochlöffel bringt seit 60 Jahren den klassischen, deutschen Imbiss modern und professionell in die deutschen Innenstädte“, heißt es auf der Webseite. Das Familienunternehmen mit Sitz in Lingen im Emsland betreibt rund 80 Filialen in ganz Deutschland. In der Region Stuttgart sei aktuell keine Neueröffnung geplant, teilt Marion Thyen mit. „ Kochlöffel ist allerdings auch in der Region auf der Suche nach geeigneten Objekten.“

Arabischer Imbiss die erste eigene Gaststätte

In der Marienstraße wird es künftig Falafel, Humus, Fatoush und Shawarma geben. Nur das Grillhähnchen ist ein gemeinsamer Nenner mit dem Angebot des Kochlöffels. Mahmood Alefaadi stammt aus Syrien, der Name seines Lokals bedeutet Damaskus auf Arabisch. Eröffnen will er möglichst bald, Samstag 14. Mai, oder Montag, 16. Mai, ist der Plan. Im ersten Stock gibt es Sitzplätze sowie im Außenbereich auf der Marienstraße. Für den neuen Betreiber ist es die erste eigene Gaststätte. Und er ist natürlich überzeugt davon, dass sein Konzept an dem Standort gut laufen wird.