Stuttgarter Familie unter Druck: „Es ist extrem“ – Trotz Vollzeitjob reicht das Geld kaum für die Familie

„Es ist extrem“ – Trotz Vollzeitjob reicht das Geld kaum für die Familie

1 Die Familie Kravchenko ist seit September zu viert, da ist der Neffe aus der Ukraine dazugekommen. Foto: Privat

Öffentlich über ihre finanziellen Sorgen sprechen, wollen die meisten Familien lieber nicht. Dabei sind viele unter Druck. Wie die Familie Kravchenko aus Stuttgart.











Link kopiert

Eigentlich ist die Geschichte der Familie Kravchenko eine Erfolgsgeschichte. Die Kravchenkos sind vor zweieinhalb Jahren aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Es war immer das Ziel von Vater Roman, vom Jobcenter unabhängig zu sein und sein eigenes Geld zu verdienen. Das hat er geschafft. Roman Kravchenko arbeitet seit September in Vollzeit bei einem Filialisten im Einzelhandel im Management, betreut mehrere Filialen aus Stuttgart und der Region. Sein Traum: seine eigene Filiale zu leiten.