Justiz am Anschlag

1 Der Terrorprozess gegen die Gruppe S ist mit enormem Aufwand verbunden. Foto: dpa

Immer mehr Verfahren mit politischem Hintergrund, dazu die Dieselklagen und Prozesse mit Coronabezug, außerdem die juristische Aufarbeitung der Krawallnacht: Stuttgarts Gerichte sind an der Belastungsgrenze.

Stuttgart - Montag für Montag dasselbe Bild in Stuttgart-Stammheim: Vor dem Gerichtsgebäude neben der Vollzugsanstalt stehen schon vor 8 Uhr mindestens zwölf Justizbeamte und ordnen den Besucherandrang. Während ebenso viele Kolleginnen und Kollegen im Inneren ihren Dienst tun. Die Zuschauer werden abgetastet, mitgeführte Gegenstände auf ein Band gelegt und wie am Flughafen der Durchleuchtung zugeführt. „Der Personalaufwand ist größer geworden, bis zu 27 Wachtmeister sind hier im Einsatz“, sagt Esther Krämer, Presserichterin am Landgericht.