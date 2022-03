1 Auch am Stuttgarter Bahnhof kommen Geflüchtete an. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die große Hilfsbereitschaft, die ukrainische Geflüchtete aktuell erfahren, hat auch eine präventive Wirkung. Günstige Bedingungen zur Erholung seien enorm wichtig, um psychischen Erkrankungen vorzubeugen, so die fachliche Leiterin von Refugio.















Stuttgart - Auch in Stuttgart kommen inzwischen vermehrt ukrainische Geflüchtete an. Was hilft den Menschen, um das im Krieg und auf der Flucht Erlebte psychisch zu verarbeiten? Jetzt gehe es erst einmal darum, die existenziellen Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen, sagt Ulrike Schneck, die fachliche Leiterin bei Refugio Stuttgart, einem Psychosozialen Zentrum für traumatisierte Flüchtlinge. Gute Bedingungen zur Erholung seien wichtig: „Eine angemessene Unterkunft, dass es warm ist, dass man sich sicher fühlen kann.“

Die gute Aufnahme der Geflüchteten, an der aktuell auch in Deutschland viele Bürgerinnen und Bürger mitwirken, „hilft ganz viel“, sagt Schneck. Die große Hilfsbereitschaft sei auf eine Art „prophylaktisch wirksam“. Ihrer Erfahrung nach gelinge es einer großen Zahl von Menschen, ein schweres Trauma selbstständig zu überwinden, ohne in Folge psychisch zu erkranken. Die Voraussetzung: „Dass günstige Bedingungen zur Erholung vorlagen.“ Nach zwei bis vier Wochen beginne eine Erholungsphase. „Da kommt es entscheidend darauf an, ob hier erneute Traumatisierungen stattfinden oder ob der Mensch in Sicherheit ist und Ruhe findet, die er braucht“, so die Psychologin. Wichtig seien Ablenkung, nicht allein zu sein, eine Tagesstruktur und sinnvolle Tätigkeiten. Ob sich ein Trauma entwickele, sei zudem von vielen Faktoren abhängig: von der Schwere des Erlebten, der psychischen Widerstandskraft der Person – „und eben von den Bedingungen nach der Rettung“, wie sie betont.

Bisher keine Anfragen nach Therapie – das passt zu den Erfahrungen

Bei Refugio, wo traumatisierte Geflüchtete aus aktuell 25 Ländern betreut werden, seien bisher keine Anfragen nach Therapien für Ukrainer reingekommen. Damit hätte sie zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht gerechnet. Die Erfahrung mit jesidischen Frauen zeige, dass die Nachfrage erst mit der Zeit komme – nach rund sechs Monaten.

„Unsere Kapazitäten sind ausgelastet, der Bedarf übersteigt seit Jahren das, was wir leisten können“, betont Schneck. Es sei nicht einfach, die entsprechenden Fachkräfte zu gewinnen. Es könnte also in Zukunft noch schwer werden, die Geflüchteten aus der Ukraine psychotraumatologisch zu versorgen. Mit russischsprachigen Sprachmittlerinnen arbeitet Refugio bereits zusammen. Nun sei man auf der Suche nach Kräften mit ukrainischen Sprachkenntnissen, so Schneck.