1 Rainer Klutsch in der Olgastraße: Zum 1. Oktober hat er nach sieben erfolgreichen Jahren seine Eventlocation geräumt. Foto: Lg/Ferdinando Iannone

Mit seinem Eventcatering hat Rainer Klutsch seit eineinhalb Jahren kein Geld mehr verdient. Seine „Kitchen on fire“ gibt er deshalb auf. Von der staatlichen Hilfe für seine Branche ist der Fernsehkoch enttäuscht.















Stuttgart - Die Schränke hat er gegen ein Bier verschenkt. Allein dieser Warenhandel könnte Anlass geben, sich um Rainer Klutsch Sorgen zu machen. Aber der Koch, der aus der SWR-Sendung Kaffee und Tee sowie dem ARD-Buffet bekannt ist, nimmt die Sache doch noch irgendwie mit Humor. Nach sieben erfolgreichen Jahren hat er jetzt seine Eventlocation in Stuttgart schließen müssen. „Kitchen on fire“ hieß das Lokal, in dem er für Firmen, Freundeskreise und Familien Kochkurse und Küchenpartys angeboten hat. Seit dem ersten Lockdown war dort der Ofen aus. Mit einer anderen Sache ist es ihm allerdings völlig ernst: „Für einen Politiker will ich nie wieder im Leben kochen, habe ich mir geschworen“, sagt der 48-Jährige.