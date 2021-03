5 Das war’s vorerst mit dem Einkaufen im Geschäft. Foto: LICHTGUT/Leif Piechowski/Leif Piechowski

Das schöne Wetter hat so manchen in die Stuttgarter Innenstadt gelockt – aber nicht jeder kam zum Einkaufen, bevor die Notbremse gezogen wird.

Stuttgart - Es erinnert an ein kleines Festzelt. Aber unter den weißen Planen, die auf dem Schlossplatz über eine Metallstruktur festgezurrt sind, entsteht ein kommunales Corona-Schnelltestzentrum. Passend zur Notbremse, die in Stuttgart an diesem Mittwoch gezogen wird. Weil die Inzidenz seit Tagen über dem kritischen Wert von 100 liegt, verschärft die Landeshauptstadt die Regeln: Lebensmittelgeschäfte bleiben geöffnet, aber Buchläden und der größte Teil des Einzelhandels, Museen und Wilhelma, schließen, nachdem sie rund drei Wochen wieder offen hatten. Click & Collect, das Abholen vorbestellter Ware, ist möglich.