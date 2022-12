5 Haben an der Uhr gedreht: Leif Müller (li.) und Lukas Lutz Foto: Zeitbild/Manuel Schuller

Der Stuttgarter DJ Leif Müller hat gemeinsam mit seinem Partner Lukas Lutz ein Uhren-Start-up gegründet. Dahinter stecken zwei ganz besondere Vater-Sohn-Geschichten.















Lüften wir gleich zu Beginn dieses Textes ein Geheimnis: Der Stuttgarter DJ Leif Müller, der am vergangenen Wochenende sein Publikum im Club Fridas Pier mit einem zeitlosen Set verzaubert hat, trägt völlig zu Unrecht immer den Namenszusatz „Sohn von VfB-Legende Hansi Müller“. In Wahrheit wäre Vater Hansi, Europameister von 1980, nämlich viel lieber Musiker geworden, wie sein Sohn, der nicht nur auflegt, sondern auch als Produzent in Erscheinung tritt.