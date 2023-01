Stuttgarter des Jahres Harry Pfau – Der Lebensmittelsammler

Bei Harry Pfau gibt es immer etwas zu essen: Er und sein Team sammeln Lebensmittel, die sonst in der Tonne landen und verteilen sie in „Harrys Bude“ an bedürftige Menschen. Er ist nominiert für den Preis „Stuttgarter des Jahres“.