1 Harry Pfau ist nominiert für den Preis „Stuttgarter des Jahres“ Foto: StZ/StN/Ingo Dalcomo

Bei Harry Pfau gibt es immer etwas zu essen: Er und sein Team sammeln Lebensmittel, die sonst in der Tonne landen und verteilen sie in „Harrys Bude“ an bedürftige Menschen. Er ist nominiert für den Preis „Stuttgarter des Jahres“.















Unmengen Lebensmittel landen im Müll. Harry Pfau sammelt seit 25 Jahren Brot, Gemüse, Obst und Milchprodukte, die sonst in der Tonne landen würden, und verteilt sie von Montag bis Samstag zwischen 10 und 17 Uhr an Menschen, die sich kaum etwas zu essen kaufen können. Harrys Bude vor der Marienkirche in der Tübinger Straße ist heute eine Institution, weil sich dort Bedürftige mit Essen eindecken können.

„Wir sind ein richtiger Betrieb und werden von der Lebensmittelüberwachung kontrolliert“, berichtet Pfau, der selbst den Hunger kennt, weil er früher auf der Straße gelebt hat. Das Team sammelt täglich Lebensmittelspenden aus Supermärkten, von Bäckereien und vom Wochenmarkt ein.

