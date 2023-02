10 Michael Gaedt, sein Oldtimer und sein Tesla. Foto: LICHTGUT/Kovalenko

Vor drei Jahren hat der Comedian und schillernde Pfau der Stuttgarter Kulturlandschaft einen alten Sportwagen gekauft, ihn in alle Einzelteile zerlegt und neu zusammengebaut. Was fasziniert den Teslafahrer an „altem Blech“?















An einem eiskalten Wintertag, der keine Gedanken an zurückkehrende Zugvögel als Frühlingsboten zulässt, dringt ein maskulines Grollen durch Stuttgart-Botnang. Aus einer nach Motoröl und Benzin riechenden Doppelgarage rollt eine 92-jährige französische Schönheit heraus. Ihre Karosserie leuchtet azurblau, ihre Felgen wurden einzeln von Hand in einem matten Schwarzton gestrichen. Über ihrer Motorhaube breitet ein silbern glänzender Pegasus seine Flügel aus.