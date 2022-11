19 Zwischen AfD-Kundgebung und Gegendemonstranten haben sich etliche Polizeikräfte positioniert. Foto: Fotoagentur Stuttgart/Rosar

Die Kulisse ist martialisch: Zwei riesige Wasserwerfer der Polizei bilden am Samstagnachmittag auf dem Stuttgarter Marktplatz einen Korridor zwischen den Teilnehmern der AfD-Kundgebung und den linken Gegendemonstranten. Letztere haben sich schon gegen 15 Uhr an der Westseite des Marktplatzes hinter einer Absperrung in Stellung gebracht und skandieren lautstark Parolen gegen rechts.

Polizeisprecher Thomas Ulmer bestätigt, dass es Teil der Planung ist, die Gegendemonstranten auf den Marktplatz vorzulassen. „Aus der bisherigen Erfahrung sind wir mit sehr starken Kräften im Einsatz“, erklärt Ulmer. Neben den Wasserwerfern seien auch Überwachungsdrohnen im Einsatz. Die Teilnehmer der AfD-Kundgebung haben sich direkt vor dem Rathaus formiert. Bis gegen 16 Uhr waren es jedoch allenfalls einige hundert Teilnehmer. 1000 waren angekündigt. Vereinzelt sind Deutschlandfahnen zu sehen.

Passanten sind verunsichert

Viele Passanten zeigen sich angesichts des Szenarios rund um den Marktplatz verunsichert: „Das wirkt sehr bedrückend“, sagt ein 34-jähriger Stuttgarter, der einen Einkaufsbummel mit der Freundin unternimmt. Man müsse achtgeben, dass man nicht zwischen die Fronten gerät. Der Mann wundert sich, dass die Polizei wegen verhältnismäßig wenig AfD-Demonstranten derart massive Kräfte aufgefahren hat. „Man hätte das sicher auch auf der grünen Wiese machen können“, sagt er.

Auch Citymanager Sven Hahn hatte im Vorfeld der Kundgebung die Stadt massiv kritisiert. Er zeigte wenig Verständnis dafür, dass die Behörden die AfD-Kundgebung auf dem Marktplatz überhaupt genehmigt haben. Das Ordnungsamt hatte in einem Schreiben an den Handel vor der Möglichkeit von Vandalismus gewarnt.

„Wenn man damit rechnet, dass es Ausschreitungen, Schäden und Gefahr gibt, dann gehört diese Demo nicht an den belebtesten Ort der Stadt und schon gar nicht an einem der für den Handel wichtigsten Samstage, die das Jahr zu bieten hat“, erklärt Hahn. Die Einschätzung des Ordnungsamts und der Polizei, dass die Gefahrenlage nicht von der AfD-Kundgebung selbst, sondern von den Gegendemonstrationen ausgehe und man deshalb die Kundgebung nicht vom Marktplatz wegverlegen könne, lässt er nicht gelten: „Das Ergebnis ist dasselbe“, sagt der City-Manager. „Wenn es Gewalt geben und es sogar für Menschen gefährlich werden kann, gehört das nicht auf den Marktplatz.“

Händler sind stinksauer

Auch Martin Benzing vom Einrichtungshaus Merz und Benzing ist stinksauer: „Für den Handel sind die vielen Demonstrationen in der Innenstadt Gift.“ Der Einzelhändler ärgert sich über das Ordnungsamt, das ihn nicht frühzeitig darüber informiert habe, dass es sich bei der Demonstration auf dem Marktplatz erneut um eine AfD-Kundgebung handele. „Wir hatten schon im vergangenen Jahr drei Samstage, an denen wegen der AfD schon morgens alle Straßen abgeriegelt waren.“ Auf diese wiederkehrende Belastung, sagt Benzing, hätte man sich bei rechtzeitiger Inkenntnissetzung berufen können. Man hätte dann versucht, auf das Ordnungsamt einzuwirken, den Standort der Kundgebung zu verlagern.

Auch Benzing hat kein Verständnis dafür, dass die AfD ihre Demonstrationen stets auf den prominentesten Plätzen der Stadt abhalten darf. „Wir haben es doch auch geschafft, dass die Querdenker auf den Wasen mussten“, argumentiert der Einzelhändler. Die Demonstrationen verursachten „ein extrem fieses Bedrohungsgefühl“. Einkaufsstimmung komme in diesem Umfeld nicht auf. „Aber genau die brauchen wir jetzt mehr denn je.“ Es sei schlimm genug, so Benzing, was jeden Abend auf der Königstraße passiere.