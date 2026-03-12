Stuttgarter Bosch-Konzern: Kündigungsschutz bis 2029 und länger – doch 22.000 Stellen stehen auf der Kippe

Kündigungsschutz bis 2029 und länger – doch 22.000 Stellen stehen auf der Kippe

1 Die Zukunft von Bosch ist unklar. Ein Sparprogramm und neue Technologien sollen die Wende bringen. Foto: IMAGO/Sven Simon

Bosch will Zehntausende Stellen streichen. Nach harten Verhandlungen stehen nun Vereinbarungen für alle Standorte. Kündigungen sind für lange Zeit ausgeschlossen – doch Risiken bleiben.











Das Sparprogramm, mit dem der Stuttgarter Autozulieferer Bosch rund 22.000 Arbeitsplätze abbauen will, hat eine wichtige Hürde genommen. Für alle Standorte wurden inzwischen Vereinbarungen getroffen, erklärte der Betriebsratschef der Autosparte Mobility, Frank Sell, in Stuttgart.

Für den größten Standort Feuerbach mit 12.000 Beschäftigten wurde demnach über sechs Vereinbarungen verhandelt, von denen fünf abgeschlossen sind. Für die Digitalsparte Bosch Digital, die vor allem für die interne IT verantwortlich ist, laufen die Verhandlungen noch.

Frank Sell: Die Verhandlungen über das Sparprogramm waren extrem schwierig. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Die Verhandlungen seien „extrem schwierig“ gewesen und hätten seitens des Betriebsrats unter der Devise gestanden, das Schlimmste zu verhindern, so Sell. Ziel sei es gewesen, den Abbau zu reduzieren, möglichst viele Auszubildende zu übernehmen und Möglichkeiten zur Qualifikation zu schaffen. Auf eine signifikante Reduzierung des Programms ließ sich das Unternehmen aber offenbar nicht ein.

Entlassungen bei Bosch nur im äußersten Notfall

Allerdings konnte die Arbeitnehmerseite vereinbaren, dass betriebsbedingte Kündigungen je nach Standort mindestens bis 2029, teilweise auch bis 2032 ausgeschlossen werden. Sogenannte „Hagelschlag-Klauseln“ sollen es aber ermöglichen, im Fall unerwarteter Verschlechterungen der Lage, wenn etwa der angestrebte Stellenabbau in einem Jahr nicht erreicht werden sollte, neue Verhandlungen aufzunehmen, an deren Ende als allerletzte Option auch Kündigungen möglich seien.

Die Bedingungen für eine Aufhebung des Schutzes vor Entlassungen seien allerdings so restriktiv gefasst, dass keine Seite ein Interesse daran haben könne, davon Gebrauch zu machen, so Sell.