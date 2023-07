1 Zum 18. Geburtstag der Bar Waranga am 7. und 8. Juli auf dem gesamten Kleinen Schlossplatz kommen DJs und Food Trucks, Foto: /Waranga

Am 7. und 8. Juli feiert das Waranga, die Bar mit den meisten Tinder-Dates in Stuttgart, seine „Volljährigkeit“ mit einer DJ-Bühne draußen. Die Lage am Kleinen Schlossplatz habe sich entspannt, sagen die Wirte dort – und reden ungern über die Krawalle der Pandemie.















Waranga – so heißt ein Dorf in Uganda. Der nicht gerade urschwäbische Name sollte ausdrücken, was sich die Gründer mit ihrer Bar vor 18 Jahren erhofften: Mitten in der Hektik der Stadt sollte eine exotische Oase entstehen. Die urbane Insel ist exponiert – so wie man’s in Stuttgart gern hat: Halbhöhenlagen erlauben tolle Aussichten.