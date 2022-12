1 John Crankos Ballettkomödie „Der Widerspenstigen Zähmung“ liegt nun als DVD vor, die Hauptrollen tanzen Elisa Badenes und Jason Reilly. Foto: SWR/Unitel/Stuttgarter Ballett

Nach „Romeo und Julia“ und „Onegin“ ist nun auch „Der Widerspenstigen Zähmung“ auf DVD erschienen. Damit ist die Film-Trilogie von Crankos großen Handlungsballetten komplett.















Link kopiert

Für Ballettfreunde ist das Schenken in diesem Jahr leicht: Rechtzeitig vor Weihnachten ist John Crankos getanzte Komödie „Der Widerspenstigen Zähmung“ auf DVD und Blu-Ray erschienen. Damit sind die drei Signaturstücke des Stuttgarter Balletts komplett aufgezeichnet. Nach „Romeo und Julia“ sowie „Onegin“ kommt auch die „Zähmung“ in Zusammenarbeit mit dem SWR und Arte sowie der Produktionsfirma Unitel auf DVD heraus. Erhältlich ist sie vom 16. Dezember an im Theatershop im Schauspielhaus zum Preis von 25 Euro, die Blu-Ray kostet 20 Euro.

Wem das zu teuer ist, der kann John Crankos getanzte Version von Shakespeares Komödie in der Nacht zu diesem Montag, 19. Dezember, um 0.10 Uhr auf Arte sehen. In der Arte-Mediathek bleibt die Aufzeichnung 30 Tage lang abrufbar.

Die Hauptrollen der Verfilmung tanzen Elisa Badenes und Jason Reilly. Veronika Verterich ist als Bianca Martí Fernándes Paixà als Lucentio, Alessandro Giaquinto als Gremio und Fabio Adorisio als Hortensio dabei. Die Leitung des Staatsorchesters lag bei Wolfgang Heinz.