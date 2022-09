10 Es sieht anders aus, aber Angelina Zuccarini (Mitte) darf als Carabosse in Johan Ingers Ballett „Aurora’s Nap“ auch ordentlich austeilen. Foto: Stuttgarter Ballett/SB

Das Stuttgarter Ballett startet mit „Pure Bliss“ in die neue Saison. Für die Solistin Angelina Zuccarini ist der erste Auftritt zugleich der letzte.















Sie stürzt sich in einer horizontalen Pirouette tollkühn in die Arme eines Kollegen, ist Impulsgeberin in einem Tanz zwischen Leben und Tod und setzt am Ende mit flotten Beinkicks gleich vier Prinzen außer Kraft: Bei Angelina Zuccarini scheinen an diesem Ballettabend im Opernhaus, der dem Choreografen Johan Inger gewidmet ist, die Fäden zusammenzulaufen.