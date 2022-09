1 Angelina Zuccarini (rechts) in einer Szene des Balletts „La fille mal gardée“ Foto: Stuttgarter Ballett/Roman Novitzky

Seit fast zwanzig Jahren lebt und tanzt Angelina Zuccarini in Stuttgart. Nun kehrt die Ballettsolistin in ihre amerikanische Heimat zurück.















Sie war dabei, als Demis Volpi sich bei einem Noverre-Abend als Choreograf vorstellt: Mit tänzerischer Wucht traf Angelina Zuccarini damals im Duett auf Alexander Jones und erzählte in „On and on and on“ vom Auf und Ab der Liebe wie des Lebens. 2006 war das, die Amerikanerin stand nach dem Abschluss der Cranko-Schule als junge Elevin des Stuttgarter Balletts ganz am Anfang ihrer Karriere. Die führte sie immer weiter und weiter - nach oben: Heute ist die Liste der Rollen, die sie bereits interpretierte und die Choreografen für sie schufen, von beeindruckendem Umfang.