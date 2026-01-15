Stuttgarter Bäder: Schwimmkurse für Kinder „nach zwölf Sekunden ausgebucht“

1 Es geht um Sicherheit: Kinder sollten sicher schwimmen können. Foto: dpa/Uwe Anspach

Bewegung im Wasser ist gesund – auch schon für die ganz Kleinen. Sie kräftigt die Muskulatur, der Wasserdruck fördert die taktile Wahrnehmung. Den meisten Babys und Kleinkindern macht es zudem Spaß, zusammen mit ihren Eltern im Wasser zu planschen. Bei Wassergewöhnungskursen für Drei- bis Vierjährige geht es dann schon darum, die Grundelemente des Schwimmens zu lernen.