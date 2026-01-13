Mutter kritisiert Stuttgarter Bäder: Nur 90 Minuten Eintritt bei Kurs inkludiert – „Kinder verlassen nass das Bad“
Schwimmkurse für Eltern mit Babys und Kleinkindern sind in Stuttgart stark nachgefragt. Foto: dpa/Michael Reichel

Wer an einem Schwimmkurs teilnimmt und nicht noch Eintritt bezahlen möchte, muss sich beeilen. Das stresse Eltern und Kinder, kritisiert eine Mutter. So reagieren die Bäderbetriebe.

Einen Schwimmkurs in Stuttgart zu bekommen, ist eine Herausforderung. Vor allem die Angebote für Eltern mit Babys und Kleinkindern sind stark nachgefragt. Wer es geschafft hat, erlebt nun zum Teil eine böse Überraschung. Denn seit Kurzem müssen sich Mama und Papa nach dem Schwimmen beim Duschen, Föhnen und Anziehen beeilen, wenn sie zusätzlich zur Kursgebühr nicht auch noch den Eintritt bezahlen wollen.

