Stuttgarter Bäckerei-Kultur: „Das ist ein echtes Problem“ – Brezelkörble auf der Königstraße beschmiert

1 Bereits in den 80er-Jahren gab es die Brezelkörble auf der Königstraße (li.) – auf diesem Bild noch ohne Schmierereien. Das ist heute anders (re.). Foto: IMAGO/Peter Seyfferth/Goller

Die Verkaufsstellen auf der Königstraße sind traditionsreiche Anlaufstellen für ein schnelles Laugengebäck auf die Hand. Doch die Hütten werden immer wieder Ziel von Vandalismus.











Sie prägen seit Jahrzehnten das Stuttgarter Stadtbild und sind von der Königstraße nicht wegzudenken – die drei traditionsreichen Brezelkörble, kleine Hütten, bei denen Brezeln und andere Backwaren der Cannstatter Bäckerei Frank über die Theke gehen.

Doch seit einiger Zeit erfreuen sich Passantinnen und Passanten nicht mehr nur am frischen Brezelduft, sondern beschweren sich über verschmierte und mit Graffiti übersäte Brezelhütten. Erst kürzlich wurde ein Leser unserer Zeitung auf das Brezelkörble auf der unteren Königstraße nahe des Hauptbahnhofs aufmerksam, das sich demnach in einem verwahrlosten Zustand befindet.

Brezelkörble auf der Königstraße beschmiert

Was sagen die Betreiber dazu? Für Rita Frank, die die Bäckerei Frank gemeinsam mit ihrem Mann Thomas Frank betreibt, sind die Schmierereien kein neues Ärgernis. Bereits seit Jahren hat die Bäckerei mit Vandalismus an den Hütten zu kämpfen. „Das ist ganz übel. Wir streichen die Hütten immer wieder frisch an, doch einen Tag später sind sie wieder beschmiert“, klagt sie. Eine Pause über Weihnachten und Neujahr habe es bislang nicht zugelassen, sich um das beschmierte Brezelkörble auf der unteren Königstraße zu kümmern.

Zudem seien die Hütten im Laufe der Jahre zum Teil baufällig geworden und man müsste sie erneuern. Das sei jedoch auch eine Kostenfrage, gibt Frank zu bedenken. „Das ist ein echtes Problem. Es ist ein Fass ohne Boden.“

„Es ist ein Fass ohne Boden“

Das Problem betreffe alle Brezelkörble auf der Königstraße, am Brezelhäuschen nahe des Hauptbahnhofs sei die Situation jedoch besonders extrem. „Wir müssen alle paar Monate an den Brezelkörble nachbessern. Eigentlich müssten wir Handwerker beauftragen, die sich die Hütten jede Woche anschauen, aber das rechnet sich nicht“, so Rita Frank.

Die Brezelkörble sind aus dem Stuttgarter Stadtbild nicht wegzudenken. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Häufig müssten die Betreiber selbst mit der Sprühdose ran, um die Hütten spontan von Schmierereien und Graffiti zu befreien. Auch Plakate mit Werbung der Bäckerei überlebten an den Brezelhäuschen nicht lange, so Rita Frank. „Innerhalb von kürzester Zeit wird das zerrissen.“

Gerade im unteren Bereich der Königstraße, der Besucherinnen und Besucher in Stuttgart empfängt, wenn diese aus Richtung Hauptbahnhof kommen, sind die beschmierten Hütten nicht gerade ein Aushängeschild – oder dem ersten optischen Eindruck der Landeshauptstadt zuträglich. Gibt es dafür eine Lösung?

Keine dauerhafte Lösung in Sicht

Das Brezelkörble nahe des Hauptbahnhofs solle zeitnah wieder von Graffiti und Co. befreit werden, sagt Rita Frank – langfristig haben die Betreiber jedoch keine alltagserprobte Lösung parat. Ein Versuch, die Brezelkörble vor Vandalismus zu schützen, gab es in der Vergangenheit bereits. Dieser hatte sich im Tagesgeschäft jedoch nicht bewährt.

Das Brezelkörble auf der unteren Königstraße ist mit Graffiti und Schmierereien übersäht (Stand Anfang Januar 2026). Foto: Goller

„Eine Zeit lang haben wir die Außenwände der Brezelkörble mit weißen Plexiglasplatten belegt, um die Schmierereien zu bedecken, aber in den Hütten ist so wenig Platz, daher war es schwierig, die Platten dort dauerhaft unterzubringen“, so Rita Frank. „Das haben wir dann aber wieder verworfen, denn auch die Platten werden zerstört. Es ist ein echtes Problem.“

Die Bäckerei-Inhaberin freut sich über die öffentliche Aufmerksamkeit für das Problem und hofft, es künftig in den Griff zu bekommen. Bis dahin müssen sie und ihr Team weiterhin selbst Hand anlegen, wenn wieder einmal ein Brezelkörble beschmiert wurde.

Fälle von Vandalismus im Raum Stuttgart steigen

In Stuttgart kommt es immer wieder zu Vandalismus. Laut Kriminalstatistik des Polizeipräsidiums Stuttgart wurden im Jahr 2024 insgesamt 4780 Fälle von Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht, im Vergleich zum Vorjahr waren es demnach sechs Prozent mehr Fälle. Unter Sachbeschädigung speziell durch Graffiti führt die Polizei Stuttgart für das Jahr 2024 rund 1000 Fälle auf. Auch hier zeigt sich ein Anstieg der Straftaten von 13,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damals wurden rund 880 Fälle zur Anzeige gebracht.

Brezelkörble folgen einer langen Tradition

Die Brezelkörble sind ein Stuttgarter Unikat mit langer Tradition. Die Bäckerei Frank hat sie im Jahr 2001 übernommen. Ins Leben gerufen hatte sie die im Jahr 2016 verstorbene Stuttgarter Bäckermeisterin Ursula Zotz-Füess bereits in den 70er-Jahren. Ursprünglich hatte es in Stuttgart insgesamt vier Brezelkörble gegeben, der Standort am Rotebühlplatz hatte sich vor einigen Jahren jedoch nicht gerechnet und wurde daraufhin aufgegeben.