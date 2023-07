1 Mahle betreibt in Bad Cannstatt zwei Prüfstände für Zukunftstechnologien. Im Bild eine Anlage für die Nutzung von Wasserstoff in Brennstoffzellen, außerdem werden Wasserstoff-Verbrenner getestet. Foto: Mahle/Wolfram Scheible

Der Stuttgarter Zulieferer sieht sich mit eigenen Motoren und Thermomanagement-Lösungen als Systemchampion in der Transformation der Autoindustrie. Mit ungewöhnlicher Zuversicht beschreibt Konzernchef Arnd Franz das Umsatzpotenzial.















Noch ein wenig nach links, dann ein Stück vor, jetzt zeigt das Navi Grün – und das Auto fängt sofort an zu laden. Kein Gewurstel mit dem Kabel im Kofferraum, kein Hantieren an der Ladesäule. So einfach könnte es sein, wenn sich der Autozulieferer Mahle mit einem System zum induktiven Laden durchsetzt, das er am Dienstag bei einem „Tech Day“ vorgestellt hat.