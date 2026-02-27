Stuttgarter Autozulieferer: Mahle-Chef über EU-Vorschlag: „Wird noch einmal massiv Arbeitsplätze kosten“
1
Arnd Franz ist CEO des Autozulieferers Mahle, der seine Firmenzentrale in Stuttgart hat. Foto: Sven Hoppe/dpa

Arnd Franz warnt in einem Interview vor weiteren massiven Jobverlusten bei Mahle durch den Plan der EU für Verbrenner. Was fordert der Konzernchef?

Mahle-Chef Arnd Franz hat den Plan der EU-Komission für Verbrenner kritisiert und vor einem Wegfall zahlreicher weiterer Jobs beim Stuttgarter Autozulieferer gewarnt. Werde das bisherige Verbrennerverbot nicht stärker geöffnet als bisher vorgeschlagen, „wird das noch einmal massiv Arbeitsplätze kosten“, sagte er im Interview mit der „Welt“ und dem „Business Insider“.

