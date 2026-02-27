Weltgrößter Chemiekonzern Rotstift und Kostendruck bei BASF: 4.800 Stellen weggefallen

Die schweren Zeiten in der Chemiebranche halten an. BASF-Chef Markus Kamieth sieht keine schnelle Erholung und erwartet erneut ein Übergangsjahr. Das bekommen auch die Beschäftigten zu spüren.