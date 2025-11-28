Stuttgarter Autohersteller: Porsche verbietet Alkohol auf dem Werksgelände – mit Ausnahmen

Porsche verbietet Alkohol auf dem Werksgelände – mit Ausnahmen

1 Das Porsche-Logo am Werk in Stuttgart-Zuffenhausen Foto: Imago/Schöning

Der Stuttgarter Sportwagenhersteller verbannt Alkohol weitgehend aus dem Betrieb. Wie die neuen Regeln lauten und begründet werden.











Bier bei der Arbeit? Beim Stuttgarter Sportwagenhersteller Porsche wird dies künftig strikter gehandhabt als bisher. Vom 1. April 2026 gilt ein Alkoholverbot auf dem gesamten Werksgelände der Porsche AG. Zwar gab es schon bisher ein „Verbot des Arbeitens im berauschten Zustand“, moderater Konsum aber war nicht ausgeschlossen. Es gab im Werk Bierautomaten, die in den kommenden Monaten teils abgebaut, teils umgezogen werden.