Stuttgarter Autohersteller: Absatzflaute hält an – aber bei einem Mercedes-Modell läuft es blendend
1
Mercedes-Benz verkaufte 2025 rund 2,18 Millionen Autos und Vans. Im Jahr zuvor waren es noch 2,4 Millionen Fahrzeuge. Foto: IMAGO/Eibner

Mercedes-Benz verkauft 2025 weltweit weniger Autos als im Vorjahr. Doch bei einem Modell hat der Konzern ein Rekordergebnis erzielt.

Mercedes‑Benz hat im vergangenen Jahr weltweit 2,16 Millionen Pkw und Vans verkauft – zehn Prozent weniger als 2024. Zum Jahresende zeigte sich jedoch eine spürbare Belebung: Mit 558 400 Auslieferungen war das vierte Quartal das stärkste des Jahres und lag sechs Prozent über dem dritten Quartal. Damit konnte der Stuttgarter Autohersteller einen Teil des Rückgangs im Gesamtjahr auffangen.

