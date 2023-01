1 Die ordentliche Hauptversammlung von Mercedes-Benz ist für den 3. Mai 2023 geplant. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Bevor die Aktionäre des Autobauers Mercedes mit einer Dividendenzahlung rechnen können, muss erst einmal ein Beschluss von der Hauptversammlung vorliegen.

Das Aktionärstreffen findet am 3. Mai 2023 in Stuttgart statt. Die Einladungen dazu werden in der Regel rund acht Wochen vorher an die Aktionäre verschickt.

Der Dividendenvorschlag des Aufsichtsrates steht allerdings schon fest. Die Dividende soll auf Vorjahreshöhe bleiben, sodass die Aktionäre 2023 mit einer Auszahlung von fünf Euro je Aktie rechnen können. Allerdings muss die Hauptversammlung diesen Vorschlag noch absegnen. Im Jahr zuvor hatte Mercedes-Benz die Dividende von 1,35 Euro auf fünf Euro erhöht.

Ausschüttung am dritten Bankarbeitstag nach der HV

Ausgezahlt wird die Dividende am dritten Bankarbeitstag nach Beschlussfassung der Hauptversammlung. Aktionäre können also am 8. Mai 2023 mit der Ausschüttung rechnen. Dividendenberechtigt sind alle Aktionäre, die am Tag der Hauptversammlung, also am 3. Mai 2023, im Besitz von Mercedes-Benz-Aktien waren.

Im ersten Quartal vergangenen Jahres hatte sich die Daimler AG in Mercedes-Benz umbenannt. Die Lkw-Sparte firmiert unter Daimler Truck. Dort steht die zu erwartende Dividendenhöhe noch nicht fest. Der Termin für die Hauptversammlung von Daimler Truck dagegen schon. Die findet am 21. Juni 2023 statt.