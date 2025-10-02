Stuttgarter Aurel Mertz: „Ich bin es gewohnt, dass am Ende jeder lacht – hier liefen Tränen“

„Ich bin es gewohnt, dass am Ende jeder lacht – hier liefen Tränen“

Normalerweise steht Aurel Mertz auf Bühnen oder ist in Kurzclips auf Social Media zu sehen. Das Ziel: Die Leute zum Lachen bringen. Nun hat der gebürtige Stuttgarter sein Debüt im Drama. Die ARD-Serie „Naked“, die ab dem 2.10. in der ARD Mediathek startet, handelt von Sexsucht und toxischen Beziehungen. Aurel Mertz spielt dort den Ex-Freund der Hauptperson Marie, die sich Hals über Kopf in eine Beziehung mit einem Sexsüchtigen stürzt.