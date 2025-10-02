Stuttgarter Aurel Mertz: „Ich bin es gewohnt, dass am Ende jeder lacht – hier liefen Tränen“
1
Aurel Mertz in der ARD/WDR-Serie „Naked“. Foto: Fandango Film TV

Der Stuttgarter Aurel Mertz macht normalerweise Comedy. Ab Donnerstag ist er in der ARD-Serie „Naked“ zu sehen. Warum spielt er ausgerechnet in einer Serie über Sexsucht mit?

Normalerweise steht Aurel Mertz auf Bühnen oder ist in Kurzclips auf Social Media zu sehen. Das Ziel: Die Leute zum Lachen bringen. Nun hat der gebürtige Stuttgarter sein Debüt im Drama. Die ARD-Serie „Naked“, die ab dem 2.10. in der ARD Mediathek startet, handelt von Sexsucht und toxischen Beziehungen. Aurel Mertz spielt dort den Ex-Freund der Hauptperson Marie, die sich Hals über Kopf in eine Beziehung mit einem Sexsüchtigen stürzt.

