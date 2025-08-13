Stuttgart21: Wie sich die Bahnhofshalle verändert
10
Phasenweise gab es noch Verkaufstände in der Mitte der Halle, was ein Durchkommen erschwerte. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Die große Querbahnsteighalle ist das Kernstück des bisherigen Hauptbahnhofs. Über die Jahre hat sie sich immer wieder verändert und bekommt derzeit abermals ein neues Aussehen.

Wandelhalle nennt die Deutsche Bahn die große Kopfbahnsteighalle des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Gemeint ist, dass dort die Reisenden, als man noch Zeit hatte, gemächlich schlenderten, die Auslagen der Geschäfte betrachteten oder das gastronomische Angebot nutzten. Der Begriff passt aber auch in einer anderen Hinsicht: wie viel Teile des Hauptbahnhofs war auch die große Halle einem stetigen Wandel unterzogen.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.