Stuttgart21: Wie sich die Bahnhofshalle verändert

Wie sich die Bahnhofshalle verändert

10 Phasenweise gab es noch Verkaufstände in der Mitte der Halle, was ein Durchkommen erschwerte. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Die große Querbahnsteighalle ist das Kernstück des bisherigen Hauptbahnhofs. Über die Jahre hat sie sich immer wieder verändert und bekommt derzeit abermals ein neues Aussehen.











Wandelhalle nennt die Deutsche Bahn die große Kopfbahnsteighalle des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Gemeint ist, dass dort die Reisenden, als man noch Zeit hatte, gemächlich schlenderten, die Auslagen der Geschäfte betrachteten oder das gastronomische Angebot nutzten. Der Begriff passt aber auch in einer anderen Hinsicht: wie viel Teile des Hauptbahnhofs war auch die große Halle einem stetigen Wandel unterzogen.