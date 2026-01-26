Stuttgart21: S21: Land zieht Klage gegen Bahn zurück
1
In Untertürkheim ensteht ein neuer Abstellbahnhof. Auf den Bau einer Waschanlage verzichtet die Bahn dort aber. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Das Land verzichtet auf eine gerichtliche Klärung, der Konflikt bleibt: Weil die Bahn bei Stuttgart 21 eine Zugwaschanlage nicht baut, fordert Baden-Württemberg nun eine Alternative.

Vor Gericht trifft man sich zwar nicht, der Streit zwischen dem Land Baden-Württemberg und der Deutschen Bahn ist deswegen aber nicht beigelegt. Einmal mehr liegen die beiden Parteien, die bei Stuttgart21 eigentlich als Projektpartner firmieren, wegen des Milliardenvorhabens über Kreuz. Eine Klage, die vergangene Woche vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) verhandelt hätte werden sollen, hat das Land zurückgezogen.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.