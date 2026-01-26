1 In Untertürkheim ensteht ein neuer Abstellbahnhof. Auf den Bau einer Waschanlage verzichtet die Bahn dort aber. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Das Land verzichtet auf eine gerichtliche Klärung, der Konflikt bleibt: Weil die Bahn bei Stuttgart 21 eine Zugwaschanlage nicht baut, fordert Baden-Württemberg nun eine Alternative.











Vor Gericht trifft man sich zwar nicht, der Streit zwischen dem Land Baden-Württemberg und der Deutschen Bahn ist deswegen aber nicht beigelegt. Einmal mehr liegen die beiden Parteien, die bei Stuttgart21 eigentlich als Projektpartner firmieren, wegen des Milliardenvorhabens über Kreuz. Eine Klage, die vergangene Woche vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) verhandelt hätte werden sollen, hat das Land zurückgezogen.