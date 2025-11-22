Stuttgart21: S21 droht Hängepartie bis Sommer 2026
1
Erst im Sommer 2026 könnte die Bahn eine Prognose wagen, wann im neuen Durchgangsbahnhof erstmals Reisende ein- und aussteigen können. Foto: Christian Milankovic

Nach dem geplatzten Eröffnungstermin des neuen Bahnhofs benötigt die Bahn ein neues Konzept für die Inbetriebnahme von Stuttgart21. Die Arbeit daran könnte sich monatelang hinziehen.

Nicht genug, dass es einmal mehr nichts wird mit einem von der Deutschen Bahn prognostizierten Eröffnungstermin von Stuttgart21. Es könnte Sommer 2026 werden, bis sich der Schienenkonzern in Staatsbesitz in der Lage sieht, eine neuerliche Vorhersage zu treffen, wann mit der Inbetriebnahme des Durchgangsbahnhofs zu rechnen sei.

