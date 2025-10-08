Stuttgart kürzt Zulage für 16.000 Beschäftigte - Planungsstopp
Der frühere Kaufhof in der Eberhardstraße (li.) soll zum Verwaltungszentrum werden. OB Frank Nopper stellte am Dienstag den Haushalt vor. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski (li.), Lichtgut/Ferdinando Iannone (re.)

Stuttgarts OB Nopper hat seinen Entwurf für den Doppelhaushalt 2026/2027 vorgestellt. Diese Maßnahmen sollen dabei helfen, den maroden Haushalt zu sanieren.

Die Landeshauptstadt wird als Reaktion auf deutlich zurückgehende Gewerbesteuereinnahmen in den nächsten beiden Jahren bei Investitionen bremsen und Gebühren und Steuern erhöhen. Für nicht begonnene Investitionsmaßnahmen werde ein Planungsstopp verhängt, sagte OB Frank Nopper (CDU) bei der Vorstellung seines Entwurfs für den Doppelhaushalt 2026/2027. Beim städtischen Personal soll eine freiwillige Leistung erheblich gekürzt werden, die Stellen seien aber sicher, so Verwaltungsbürgermeister Fabian Mayer. Zwei große Fraktionen im Rat stehen hinter Nopper, denn sie haben am Entwurf mitgeschrieben.

