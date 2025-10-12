Unfall mit neun Autos in Stuttgart: B10 und B27 nach Sperrung wieder frei

1 Die B10 und die B27 in Stuttgart waren wegen eines Unfalls vorübergend gesperrt. (Archivbild) Foto: Imago/Arnulf Hettrich (li.), Bernd Weißbrod/dpa (re.)

Insgesamt neun Fahrzeuge sind am Mittag an einem Unfall in Stuttgart beteiligt. Auf den Bundesstraßen war zwischenzeitlich alles dicht. Was ist der aktuelle Stand?











Nach einem Unfall in Stuttgart nahe der Friedrichswahl sind die Bundesstraßen 10 und 27 am Mittag gesperrt worden. Erst nach 15 Uhr waren die Bundesstraßen wieder frei, sagte ein Polizeisprecher der dpa.

Weil sich die Rekonstruierung des Unfallhergangs als kompliziert erweise, sei nicht damit zu rechnen, dass die Unfallaufnahme rasch beendet werden könne, sagt der Sprecher unserer Redaktion auf Nachfrage am frühen Nachmittag.

Neun Fahrzeuge beteiligt

Den ersten Angaben nach waren an dem Unfall am Mittag im Stadtteil Zuffenhausen acht Fahrzeuge beteiligt, später wurde die Zahl auf neun korrigiert. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden bei dem Unfall vier Personen verletzt, allesamt leicht.

Vier der Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden, zudem musste die Fahrbahn gereinigt werden, weil Öl ausgelaufen war.

Nach Angaben der Polizei gab es keine Auswirkungen auf den Stadtbahn- oder S-Bahn-Verkehr – der Unfall habe sich nicht direkt an der U-Bahn-Station Friedrichswahl ereignet, sondern auf der Bundesstraße. Wie es zu diesem Zwischenfall kam und wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar.