Stuttgart-Zuffenhausen: Signalstörungen auf Ferngleis sorgen für Verspätungen im S-Bahnverkehr

1 Wegen einer Signalstörung auf dem Fergleis kommt es in Stuttgart zu Verspätungen mehrerer S-Bahn-Linien. (Archivbild) Foto: IMAGO/imagebroker

Wegen mehrerer defekter Signalanlagen auf dem Ferngleis kommt es aktuell zu Verspätungen und Ausfällen auf den S-Bahn-Linien S4, S5 und S6/S60. Mehr dazu in unserer Live-Übersicht.











Am Donnerstagmorgen kommt es aufgrund von Signalstörungen auf dem Ferngleis im Bereich Stuttgart-Zuffenhausen zu Verspätungen und möglichen Haltausfällen mehrerer S-Bahn-Linien.

Wie der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) mitteilt, werden wegen der Signalstörungen Regional- und Fernverkehr auf das S-Bahngleis umgeleitet, was zu einem Rückstau führt. Deshalb kommt es aktuell zu Verspätungen auf den S-Bahn-Linien S4, S5 und S6/S60.

S-Bahn Stuttgart: Live-Übersicht über Verspätungen und Ausfälle

Wie viele S-Bahnen welcher Linie aktuell verspätet sind oder ausfallen, zeigt unsere Tabelle. Wir werten dafür Echtzeitdaten aus, die Tabelle aktualisiert sich automatisch alle zehn Minuten. Klicken Sie auf eine der Linien, um Details zu erfahren:

Der VVS bittet Fahrgäste, sich online über ihre Fahrt zu informieren und auf Ansagen und Anzeigen am Bahnsteig zu achten.