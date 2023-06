1 Zeugenhinweise führten die Ermittler auf die Spur des 14-Jährigen. Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Die Polizei hat den Jugendlichen in der Tapachstraße geschnappt. Das Mountainbike soll er bereits im Januar gestohlen haben, jetzt wird nach dem Besitzer gesucht.















Die Polizei hat am Pfingstmontag in der Tapachtstraße im Stadtbezirk Zuffenhausen einen 14-Jährigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, ein schwarzes Mountainbike der Marke „Spezialized“ gestohlen zu haben. Zeugenhinweise führten die Beamten auf die Spur des Jugendlichen. Nach bisherigen Ermittlungen soll er bereits im Januar das Fahrrad am Emil-Schuler-Platz nahe der Stadtbahnhaltestelle „Zuffenhausen Rathaus“ entwendet haben. Der 14-Jährige soll zuvor das Schloss des vollgefederten Mountainbikes geknackt haben.

Keine eingeschlagene Rahmennummer

Das Fahrrad, das laut Polizei einen Wert von rund 800 Euro hat, konnten die Beamten sicherstellen. Sie haben jedoch das Problem, dass sie es keinem Besitzer zuordnen können. Das Mountainbike verfügt über keine eingeschlagene Rahmennummer, darüber hinaus wurde das „Stone Jumper“, so die Modellbezeichnung, offenbar nicht als gestohlen gemeldet. Zeugen, die Hinweise auf den Besitzer geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 / 8990 - 3700 an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu wenden. Natürlich darf sich auch der Eigentümer selbst melden.