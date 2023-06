1 Wohin mit dem Gefährt? In Parkhäusern lassen sich Autos günstiger abstellen als am Straßenrand in der City. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Parken am Straßenrand soll in der Stuttgarter City bewusst unattraktiver werden, deshalb steigen die Preise hier sehr stark. Doch auch außerhalb ist der Aufschlag 2024 deutlich.















Parken wird in der Landeshauptstadt von 2024 an deutlich teurer. Der Aufschlag, den der Gemeinderat am Donnerstag beschließen will, beläuft sich stadtweit auf zehn Prozent. Die Spitze ist damit aber noch nicht erreicht. Wer sein Auto künftig in der City im öffentlichen Straßenraum abstellen will, wird 20 Prozent mehr bezahlen. Die Parktarife seien „ein wichtiges Steuerungsinstrument zur Gestaltung der nachhaltigen Mobilität in Stuttgart“, heißt es zu Begründung in der Verwaltungsvorlage. Ziel ist, dass die höheren Preise eine Lenkungswirkung haben. Die Autos sollen weg von der Straße und in Parkhäusern oder im Außenbereich abgestellt werden. Man leiste einen Beitrag „zur Transformation hin zu einer lebenswerten Innenstadt“, textet die Stadt.